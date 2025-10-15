Théâtre

Le Dîner de cons-par la troupe de théâtre Les Z’Anonymes

LES Z’ANONYMES sont heureux de vous inviter à leurs dernières représentations du spectacle LE DINER DE CONS de Francis Veber.

Le 21/11/2025 20:30

avenue Amédée Terrail 26400 Aouste-sur-Sye Tél. 06 43 48 25 73

Payant

? ? ‘ ? ? Pas de panique, on remet le couvert mais cette fois-ci pour la dernière fois !
Pour nos 2 ultimes représentations, comme pour chaque fin de saison, cela ne pouvait avoir lieu que dans notre village : Aouste sur Sye !
Accueil et billetterie à partir de 19h30.
Buvette et buffet sur place.
Plus d’infos : contactez-nous au 06 43 48 25 73 et restez connecté sur notre page Facebook: www.facebook.com/LESZANONYMESTHEATRE

Réservation sur la page HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/les-z-anonymes