Le Dompteur de couleurs

Buvette et crêpes sur place

La compagnie Cyrk Nop est heureuse de vous présenter sa troisième création jeune public. Ce spectacle raconte l’histoire d’un drôle de dompteur à la recherche des couleurs disparues. Il nous entraîne dans une expédition rythmée d’équilibres acrobatiques et de jongleries atypiques centrées sur la manipulation et l’équilibre d’objets. Que ce soit avec des balles, des marionnettes, une perche, des cartons ou des flacons, l’adroite maladresse du personnage clownesque laissera sans voix ou fera rire aux éclats !

Ce conte en cirque visuel et poétique engage un travail innovant en terme de création lumineuse. Grâce à la conception de systèmes électroniques, la scénographie s’agence du noir et blanc vers un grand bal de couleurs ! Le travail chorégraphique dépend des compositions musicales ! Le spectateur peut être assuré de s’immerger dans un univers merveilleux et onirique.