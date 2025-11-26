Le fabuleux Noël des tous petits

Visite guidée en famille (moins de 5 ans) – La magie de noël a encore frappé à la porte du château l’enveloppant d’un manteau d’or et de lumière. On ne sait par quel sortilège des animaux ont » envahi » les chambres, cabinet et salles d’apparat…

Dans le cadre du parcours de visite « Le Noël fabuleux de Jean de la Fontaine ».

La magie de noël a encore frappé à la porte du château l’enveloppant d’un manteau d’or et de lumière. On ne sait par quel sortilège des animaux ont » envahi » les chambres, cabinet et salles d’apparat. De la plus noble à la plus modeste créature venez tous les découvrir. Et si vous faites preuve d’observation et d’écoute, ils vous raconteront peut-être leur histoire, une histoire qui est aussi un peu la nôtre !

INFOS PRATIQUES :

? Les 24, 27 et 28 décembre à 11h

? Pour les familles avec enfant de moins de 5 ans

? Tarifs : plein 11 EUR | réduit 8 EUR (6-17 ans) | gratuit – 6 ans

? Durée : 1h | 25 personnes | réservation sur www.chateaudegrignan.fr