Le fantÃ´me de la malÃ©diction

Un vieux village abandonné, un mystérieux château et un fantôme sur son rocher…Le temps d’une visite guidée, Grignan deviendra la scène d’un conte d’Halloween. L’occasion d’évoquer l’histoire et les monuments du village à travers un récit où l’on joue à se faire peur. Le château devient menaçant, les ruelles sombres et inquiétantes et le rocher révèle l’existence d’un bien inquiétant personnage. Qui est donc ce terrible fantôme ? Pourra-t-on vaincre la malédiction du fantôme de la désolation ?