Le Festival du Cinéma Italien hors murs : Le FIEF à l’heure italienne

Le FIEF ouvrira ses portes pour une journée italienne ! Au programme : un atelier de cuisine, suivi d’un spectacle-repas italien.

Le 22/11/2025 16:00

245 grande rue Châteauneuf de Mazenc 26160 La Bégude-de-Mazenc Tél. 04 75 46 21 48

16h – Atelier culinaire  » Gnocchi della mamma  » : un moment convivial autour de la cuisine, où l’on prépare ensemble des spécialités italiennes (10 places).

18h30 – Spectacle-repas  » Recitaliano  » : un récital de chansons populaires italiennes présenté par un père et sa fille qui, dans un mélange de complicité et de petites disputes, vous feront voyager à travers la péninsule. Des chansons d’amour, de voyage et de mélancolie… Suivi d’un repas italien pris ensemble, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Tarifs :
Atelier culinaire : 10 EUR
Spectacle-repas : 35 EUR
Forfait atelier + spectacle-repas : 40 EUR

Sur réservation par téléphone ou via helloasso.com/associations/le-fief