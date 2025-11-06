Le Festival du Cinéma Italien hors murs : Le FIEF à l’heure italienne

Le FIEF ouvrira ses portes pour une journée italienne ! Au programme : un atelier de cuisine, suivi d’un spectacle-repas italien.

16h – Atelier culinaire » Gnocchi della mamma » : un moment convivial autour de la cuisine, où l’on prépare ensemble des spécialités italiennes (10 places).

18h30 – Spectacle-repas » Recitaliano » : un récital de chansons populaires italiennes présenté par un père et sa fille qui, dans un mélange de complicité et de petites disputes, vous feront voyager à travers la péninsule. Des chansons d’amour, de voyage et de mélancolie… Suivi d’un repas italien pris ensemble, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Tarifs :

Atelier culinaire : 10 EUR

Spectacle-repas : 35 EUR

Forfait atelier + spectacle-repas : 40 EUR

Sur réservation par téléphone ou via helloasso.com/associations/le-fief