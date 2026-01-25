« Le Fou » spectacle musical et chorégraphique

Spectacle musical et chorégraphique , inspiré de contes philosophiques de Khalil Gibran, tirés de son recueil, » Le Fou « .

La poésie de ce grand auteur libanais, rendu célèbre par « le Prophète », tour à tour déclamée ou chantée, résonne ici en français et en arabe.

Sur scène, deux musiciens, Mohanad Aljaramani et Lucien Zerrad ainsi qu’une danseuse aérienne, Gabrielle Weisbuch questionnent ensemble l’espace de liberté que chacun porte en soi.

Un voyage sensoriel et spirituel, au croisement de la poésie, de la musique et de la danse, qui célèbre l’âme humaine, la quête de liberté et la perception d’une beauté fragile, à travers un récit intemporel.

Compagnie Souweida

Lucien Zerrad : oud, guitare, chant, percussion, composition

Mohanad Aljaramani : oud, chant, percussion, composition

Gabrielle Weisbuch : chorégraphie, danse

Production de l’Association du Festival de Taulignan Le Fil