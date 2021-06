Le Gentilhomme de Fortune, comédie apocryphe de Molière

Découverte d’une pièce inédite de Molière dans laquelle l’auteur fustige pour la première fois le pouvoir du roi et toutes formes de pouvoir. Fake ou bombe théâtrale ? Comme il vous plaira.

Dans ce spectacle vous découvrirez à la fois le texte originel, l’histoire de sa création, de sa redécouverte et de son adaptation. Une mise en abyme vertigineuse mélant amours et intrigues historiques documentées. Un véritable hymne au théâtre à ne pas manquer !

Mise en scène : Nathalie Alexandre

Avec Nathalie Alexandre, Anne-Lise Mestre, Martine Deglise, Astrid Heymann, Philippe Bazatole, Fabrice Sala et Stephane Pachurka

Lumière : Joseph Moisson

Création affiche : Jean-Claude Irma