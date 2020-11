Chèr-es ami-es du GMOU, nous sommes très très très heureux de pouvoir vous accueillir cette année. Il aura lieu dans le Petit Quai Le weekend du 12 / 13 décembre nous ouvrirons le grand QUAI, pour accueillir des artistes et artisans invités.

La buvette et le premier étage seront malheureusement fermés

et évidemment dans le magasin le nombre de place limité.

Les horaires étant assez larges, merci de ne pas tous venir à 16h 🙂

Mais nous resterons d’une joyeuseté implacable!

à noter également la TOMBOLA ! qui cette année sera aussi en ligne

le lien est là https://www.helloasso.com/…/tombola-de-soutien-au-gmou

et les objets à gagner sont visibles sur le site là :https://www.lequai-pontdebarret.fr/agenda/gmou-2020.html

Nous vous souhaitons une journée magnifique et

QUE LA JOIE DU GMOU SOIT AVEC VOUS !