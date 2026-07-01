Un spectacle généreux, drôle et irrésistiblement dansant, qui célèbre le plaisir simple
d’être ensemble, où chansons, musique live, danse et fantaisie se répondent.
Le Grand Bal des Cousins du 14 juillet
Oubliez les bals du 14 juillet comme vous les connaissez. Imaginé et orchestré par Étienne Roche, Le Grand Bal des Cousins réunit huit artistes pour transformer la piste en une immense fête populaire.
1210 route de Crest 26160 Pont-de-Barret Tél. 04 75 90 15 70
Un spectacle généreux, drôle et irrésistiblement dansant, qui célèbre le plaisir simple