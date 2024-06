Le Grand Bal du 14 juillet

LE PROGRAMME

18H30 : Cabaret cirque sous chapiteau par le Cirque Plaisir » Machefer »

Tout public* / Durée : 1H30

Dans la grande chaleur, dans la collision de nos rêves, c’est là qu’apparaît le Machefer. Une grande bouche rouge et noire insatiable qui déverse autant qu’elle avale des histoires. Milles histoires, qu’on s’en fiche que ce soit vrai du moment que c’est beau. Une fresque poétique et ridicule portée par la magie du chapiteau et enveloppée de musique live.

21H : Le Grand Bal Jacquin

Le dernier projet d’Eric Allard-Jacquin, virtuose de l’accordéon Voironnais, qui a déjà prouvé toute la pertinence et la polyvalence de cet instrument dans le jazz, les musiques actuelles et les musiques du monde. Il s’accompagne d’autres jeunes musiciens très remarqués comme Matthis Pascaud à la guitare, François Lapeyssonnie à la basse et Arthur Alard aux percussions.