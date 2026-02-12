LE GRAND BAL : TRALALALOVERS et POOLIDOR

Entre Bal Trad et Electro, un cocktail explosif et généreux pour danser dans une grande liesse participative. Déguisements bienvenus – entre futur et tradition !

TRALALALOVERS

(musiques populaires et créations originales)

Les 2 chanteurs et multi-instrumentistes des Tralala Lovers proposent un bal euphorisant mêlant créations originales et réinterprétation inventive du répertoire populaire en y insufflant une énergie détonante. À danser, à voir, à écouter !

POOLIDOR

(electro-trad / Berberrichon)

POOLIDOR marie les musiques traditionnelles berrichonnes et nord-africaines. Il produit un son brut et hypnotique en associant des timbres et des percussions organiques aux ondes rutilantes de l’électro. Sur scène, une vielle à roue, agrémentée d’un pédalier et d’une roue de vélo, fait face à une platine vinyle. À cette construction hors du temps s’ajoutent des machines, des percussions, un violon et des chants.