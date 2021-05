La compagnie Le Grand Larsen vous invite à leur grande fête.

? Concerts et déambulations sonores

? Buvette et goûter sur place

? Après-midi et début de soirée

? Entrée gratuite

Fête organisée dans le cadre de la Convention d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC)

Plus d’informations sur cteacroyansvercors.org

Si vous souhaitez nous aider à organiser cette fête vous pouvez nous envoyer un mail : contact@legrandlarsen.com