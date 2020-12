LA TRILOGIE TERRE – Variations mythologiques et scientifiques

» Pour lever le voile du Grand Mystère, vous serez invité·es à participer. »

» Interroger la terre et écouter ses histoires. Adorer la terre et se raconter des histoires. Pétrir la terre et retracer notre histoire. »

D’où venons-nous ? Quel rapport l’Homme a-t-il créé avec la Nature ?

Deux temps pour aborder ces grandes questions : le spectacle gestuel, visuel, sonore des Fées Rosses, puis un temps » théâtre forum » pour imaginer ensemble des scénarios où l’Homme et la Nature vivraient en plus belle harmonie…

Tel un conte philosophique Le Grand Mystère nous entraîne dans un voyage merveilleux, où les données scientifiques se mêlent à une approche poétique et sensible, pour jouer avec les questions essentielles de l’ humanité.

D’ une manière ludique et décalée, l’argumentaire des figures mythologiques et mythiques permet de faire un pas de côté pour appréhender autrement les idéologies et les enjeux de notre monde moderne.

Petits et grands pourront s’y reconnaître et débattre de problématiques actuelles bien présentes dans notre quotidien : écologie, capitalisme, féminisme et autres. La magie des symboles nous offre du recul et différents niveaux de lecture pour s’autoriser à parler de sujets graves, urgents et complexes.