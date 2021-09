Le grand rituel sauvage

Samedi 2 octobre 2021. .L’idée : créer avec vous quatre parades sauvages et un Grand Rituel spectaculaire pour conjurer et dépasser nos peurs joyeusement et collectivement !!!.Rendez-vous à 15h devant l’une des jarres déposées dans les villages de Mévouillon, Rémuzat, Sainte-Jalle et Buis-Les-Baronnies. Vous avez le choix !!.Sur place : vous serez accueilli.es par l’équipe artistique accompagnée de Baronnes et Barons locaux. Venez grimé.es, déguisé.es, costumé.es, ensauvagé.e.s…! et si ce n’est déjà fait, aidez-nous à customiser vos véhicules avec des accessoires sauvages. Nous contituerons alors 4 grandes parades sauvages qui traverseront le territoire pour se réunir sur un site mystérieux qui accueillera la suite des Festivités, dans la Vallée de l’Ennuyée.Au menu :..parcours d’exposition retraçant le travail de la compagnie KXKM.ateliers de création de costumes sauvages, d’écriture sans contraintes,….grand concours de cris sauvages : brame du cerf, loup garou…. »Le Grand Rituel » spectaculaire par KompleX KapharnaüM, .Concert et bal sauvages avec Coquelicot Carabine et Zar Eléctrik !!!!..Et tout un tas de surpirses sauvages….Nous vous attendons nombreu.se.s.Entrée libre et gratuite .Petite restauration à emporter sur le site et respect des préconisations sanitaires en vigueur.+ D’infos : https://www.facebook.com/GargouletteCTEAC/ ou http://www.cc-bdp.fr .Contacts : 06 75 10 47 83. .Pour les retardataires le Jour J, contactez l’INFOLINE : 06 58 38 80 35. .Le projet de la Gargoulette est porté par la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale dans le cadre de la CTEAC