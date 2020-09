Et si les objets de tous les jours n’étaient pas seulement ce que l’on en voit, et que l’essentiel était invisible à nos yeux ? Imaginez que sous la forme apparemment inerte de nos passoires, de nos pelles et autres binettes sommeillent des supers héros .

En détournant les objets du quotidien d’un simple coup de pinceau, le plasticien Gilbert Legrand donne naissance à une galerie de personnages plus drôles et touchant les uns que les autres et crée chez le spectateur un sentiment de magie enfantine. Un mélange d’étonnement, de rire, et une émotion qui nous tire irrésistiblement vers l’enfance.

Dans ce spectacle en 9 tableaux les Frères Duchoc abordent des thèmes profonds comme l’abandon des animaux ou l’acceptation de la différence mais aussi des thèmes plus légers comme le patinage artistique ou la difficulté d’être superman.

Tantôt drôles, tantôt émouvants, nos deux artistes inclassables nous offrent un spectacle de théâtre d’objets rempli de poésie, de surprises et de belles choses à regarder. Un spectacle plein de musique, de tendresse et bien sûr, Les Frères Duchoc oblige… à plusieurs niveaux de lecture.

Alors, êtes vous prêts pour le grand show des petites choses ?