Le gypse dans tous ses états

On croit connaître le plâtre. mais sait-on qu’il provient d’une roche, le gypse, formée par évaporation au fond de lacs salés au début de l’ère secondaire ou au cours de l’ère tertiaire ?

Cette matière, utilisée depuis la préhistoire, est présente dans les Baronnies provençales et y a été exploitée depuis le Moyen Age au moins et ce jusqu’à aujourd’hui.

L’exposition vise à présenter cette matière, recyclable et d’une étonnante plasticité, ainsi que son histoire baronniarde.