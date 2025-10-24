Au travers d’interventions dans les classes, de soutien aux familles, de » récupération » d’enfants au collège. Ces bénévoles peuvent vous offrir un autre cadre pour parler de ce sujet des plus importants. Pour les parents (garde d’enfants possible sur inscription)
Le harcèlement scolaire: faire face ensemble – Le mois des familles
Vous vous posez des questions ou votre enfant est victime de harcèlement scolaire ? Venez rencontrer les membres de l’association UBAKA qui ont fait du harcèlement scolaire leur combat prioritaire.
7 avenue du Rhône 26600 Pont-de-l'Isère Tél. 09.84.59.03.49