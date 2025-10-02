Une des pièces les plus connues de Marivaux. Amour, doutes, inégalités, avenir, farce : des thèmes abordés dans cette pièce encore très actuelle.
Silvia craint de se marier avec Dorante, qu’elle ne connaît pas. Alors elle décide d’échanger son rôle avec Lisette, sa servante pour espionner son futur mari.
Ce qu’elle ne sait pas, c’est que Dorante et son valet, Arlequin, ont eu la même idée.
Classique parmi les classique, Le jeu de l’amour et du Hasard est un chef d’oeuvre de Marivaux paru en 1730. Figurant régulièrement aux textes étudiés pour le bac de français, les propos tenus par les personnages résonnent encore aujourd’hui.
La mise en scène propose alors de mettre en valeur le fond dans le respect des codes du théâtre classique (costumes, décors…) pour que parvienne le message de l’auteur le plus fidèlement possible.
Le jeu de l’amour et du hasard
Une des pièces les plus connues de Marivaux. Amour, doutes, inégalités, avenir, farce : des thèmes abordés dans cette pièce encore très actuelle.
Silvia craint de se marier avec Dorante, qu’elle ne connaît pas. Alors elle décide d’échanger son rôle.
Domaine de Damian 26220 Vesc Tél. 06 87 21 87 60
Une des pièces les plus connues de Marivaux. Amour, doutes, inégalités, avenir, farce : des thèmes abordés dans cette pièce encore très actuelle.