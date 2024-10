Des comptines connues et moins connues chantées et animées par les marionnettes ! Un spectacle dès 2 ans

C’est frais, ça danse, ça chante, les enfants participent !

Ane, castor, poules, canard, hibou, mille-pattes et d’autres encore invitent les enfant dans leur univers pour chanter les comptines dans leur version originale ou revisitées avec fantaisie.

On s’émerveille, on câline et , même, on se fait peur quand le loup pointe le bout de son museau !

Création Les Bamboches interprétée par Cie 3 P’tits pois – Marion Chomel

Durée 40 mn