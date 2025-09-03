Concert

Le Louis XI – Concert Jolie Môme

Concert Pop, rock, électro : Une poésie forte et des textes en français sans concession, portés par des mélodies sensibles et travaillées. Mélissa BASSIERES, incarne JOLIE MÔME avec un timbre de voix singulier qui sublime chaque chanson.

Le 14/12/2025 18:00

Impasse du Louis XI 26340 Saillans Tél. 07 69 45 87 26

Payant

Ses influences musicales nous rappellent un peu Ala.ni ou Asaf Avidan et ses textes celles de Léo Ferré, Barbara, Brel, mais également Mano Solo, Noir Désir…
Melissa BASSIERES : chant, clavier
Léon CARBONNE : guitare
Tholas DE CONTI : guitare