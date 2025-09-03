Concert

Le Louis XI – Concert Linda Dubois – Folk-rock

Auteure, compositrice et interprète, elle vous fera voyager avec son univers folk-rock-californien. La plus Drômoise des Québécoises vous fera vibrer avec sa voix chaude et son charisme …

Le 08/11/2025 20:30

Faubourg du temple 26340 Saillans Tél. 07 69 45 87 26

Payant

Dans une ambiance intime et chaleureuse, accompagnée de son guitariste Rick FEFFER.
Linda DUBOIS : autrice, compositrice, chant
Rick FEFFER : guitariste