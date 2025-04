Le Mange Bal + Groove Factory | Electro, Folk, Musique traditionnelle

Embarquez pour une soirée folk-électro ! Au programme : accordéon, clarinette et basses puissantes, Le Mange Bal fusionne folk et beats électroniques pour un bal hors normes !

Accordéon, clarinette et basses puissantes, Le Mange Bal fusionne folk et beats électroniques pour un bal hors normes entre bal folk et free-party.

Une rencontre entre machines, beats dubs et musiques traditionnelles occitanes, auvergnates, poitevines et bretonnes pour une expérience sensorielle à couper le souffle.

En première partie découvrez Groove Factory : quand la tradition rencontre les machines. À la croisée des mondes acoustiques et électroniques, Groove Factory bouscule les frontières entre la musique tradictionnelle, le hip-hop de l’électro.

