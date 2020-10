Le marché du Téléthon

Nous vivons une période difficile et compliquée, mais nous savons aussi que cette année, peut-être encore plus que les précédentes, l’AFM aura besoin de nous.

C’est pourquoi notre association a pris la décision de maintenir le marché du samedi matin 5 décembre 2020 à Cliousclat devant la salle des fêtes.

Afin d’organiser au mieux cette manifestation, nous avons mis en place un bon de commande pour une partie de nos produits. Remplissez ce bon de commande et :

déposez-le dans l’urne prévue à cet effet dans les mairies de Cliousclat, Mirmande ou Loriol.

ou déposez-le chez les commerçants partenaires

ou renvoyez-le par courrier à l’adresse ci-dessous (1)

ou remettez-le à un membre du bureau TCLM

ou renvoyez-le à l’adresse mail ci-dessous (2)

La commande devra être récupérée le samedi à partir de 10h00 sur le marché avec le règlement.

Vous trouverez les autres produits habituels en vente sur le marché.

Nous comptons sur vous pour que cette année encore notre association puisse être fière de participer et faire grimper la collecte des dons pour l’AFM.

(1) Association TCLM mairie-immeuble le gier 26270 CLIOUSCLAT (2)telethon.cliousclat.cantondeloriol@hotmail.com

Renseignements : 06.75.24.29.99 ou 06.83.00.01.58