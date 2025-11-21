Gratuit pour les visiteurs

125 Chemin de la Ferme communale Salle des fêtes de Chamaret 26230 Chamaret Tél. 06 79 57 16 96

Il était une fois … Le Marché Enchanté de Chamaret. Village test du père Noël.

Dans un village blotti au pied de sa tour, où les pierres murmurent et les étoiles chuchotent…avant l’hiver. On raconte qu’en novembre, les lutins rallument leurs lanternes plus tôt, et qu’à Chamaret, la magie de Noël n’attend jamais le calendrier.

Créateurs inspirés

Objets enchantés

Douceurs de fées & potions aux épices (vin chaud)

Chants qui réveillent les coeurs et endorment les soucis

le 23 novembre 2025,

quand nul ne s’y attend, entrez dans la légende…

L’entrée est libre,

Food trucks et buvette sur place.

Un marché pas comme les autres.

Un village pas tout à fait réel. Un Noël… juste un peu en avance.

Une boisson offerte pour chaque visiteur vêtu d’un » pull moche de Noël »

L’animation du marché sera assurée par Raymond ECHEVERRIA, avec deux parenthèses enchantées et en chanson de 11h30 à 12h30 et à 15h30.

Nous aurons le privilège d’avoir la visite du père Noël à 15h..