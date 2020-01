« Le mariage nuit gravement à la santé »

Business woman et homme au foyer : chez Sophie et Romain, les schémas habituels sont sens dessus dessous ! Les mariages, c’est comme les enterrements : c’est bien uniquement quand on n’est pas dans la première voiture !

Chacun y trouve son compte, jusqu’au jour où la mère de Romain, bien décidée à marier son fils, débarque à l’improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie.

Le hic : Romain n’a jamais parlé à sa maman très classique de son statut d’homme au foyer.

Et l’arrivée d’un 4ème personnage risque de compliquer la situation…

Les mariages, c’est comme les enterrements : c’est bien uniquement quand on n’est pas dans la première voiture !

Portes qui claquent, quiproquos et courses poursuites sont au rendez-vous de cette comédie de boulevard moderne et explosive.