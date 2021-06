Le mensonge

Toute vérité est-elle bonne à dire ? Quand elle « pousse » à l’intérieur, une vérité, ou « LA » vérité, doit-elle sortir à tout prix? Quoiqu’il en coûte ? Toute vérité contient-elle un mensonge ? Et inversement ?

Un groupe d’amis et connaissances de longue date va tenter de répondre collectivement à ces épineuses questions et constater que chacun voit midi à sa porte et qu’il vaudrait mieux, parfois, ne pas trop chercher midi à quatorze heures.