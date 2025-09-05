Show equestre Anita Cirque Moderne (cirque poétique) alea jacta est
Concert live La clique Brass Band
DJ Set Latino Afro Funk
gratuit – 10
Le parking et camping gratuit.
mais également, des espaces de jeux pour la pétanque, les carte et les jeux de bois sont a disposition ainsi qu’un espace restauration avec au menu barbecue, frites et crêpes ainsi que des bières artisanales et des vins.
Le merle perché fait son cirque
L’association Merle perché vous accueille pour un show équestre suivie d’un concert et d’un dj set. Des espaces de jeux et restauration sont prévus. Entrées réservés aux adhérents (adhésion en prix libre à partir de 2EUR) + prix d’entrée. Gratuit -10 ans
1245 route des Bois 26600 Chantemerle-les-Blés
Show equestre Anita Cirque Moderne (cirque poétique) alea jacta est