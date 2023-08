Le messager de Peyrache

Exhumée de milliers de pages écrites de l’enfance à sa mort, Maurice Gubian nous laisse en héritage toute une poésie de vie germée d’odeurs de terre, de parfum de femme, de ciel, de cris et de silence, où la couleur du temps se peint au gré des saisons sur la palette de ce poète aux multiples facettes et dont la voix si chaude, si ronde, venait donner la chaire aux mots qu’ils savait si bien faire résonner.

C’est une soirée joyeuse, baroque et vivante que la Bergerie de Peyrache vous propose, non pas en commémoration, mais dans un sillon dont la trace laissée par l’homme de Peyrache reste vive et vibrante comme au premier jour.

Le comédien Alain CESCO-RESIA a mis en bouche cette écriture dont l’oralité est un chant. Il sera accompagné au piano par Yvan CASSAR (sous réserve).