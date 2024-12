Le mystÃ¨re LÃ©on Plouhinec – Cie des Ã©tourneaux

Le Mystère Léon Plouhinec » ‘est une enquête déjantée et joyeuse, où les papiers prennent vie, et les effets spéciaux façon Michel Gondry sont autant d’hommages à la fantaisie et à la créativité face à la mécanisation du monde.

Léon Plouhinec, le gardien de phare de Kerlouet a disparu. La Comissaire Pantin mène l’enquête rigoureusement, filmant des papiers découpés qui sont autant de pièces à conviction pour suivre sa trace. Mais Léon est malicieux et ce n’est pas si facile de démêler le vrai du faux dans les lettres qu’il a envoyées à ses filles. Surtout quand, en plus, Manu, l’animateur de Radio Méduse a trouvé bon de jouer du synthétiseur et de l’accordéon dans sa station pour l’encourager… Mais où est donc passé Léon Plouhinec?

« Le Mystère Léon Plouhinec » ‘est une enquête déjantée et joyeuse, où les papiers prennent vie, et les effets spéciaux façon Michel Gondry sont autant d’hommages à la fantaisie et à la créativité face à la mécanisation du monde.

Ce spectacle est l’adaptation en papier découpé filmé, théâtre et musique, du livre jeunesse » La Vie rocambolesque de Léon Plouhinec, gardien de phare » écrit Judith Chomel (qui est aussi musicienne dans le groupe Radio Tutti et les Barilla Sisters), paru aux éditions du Poisson soluble en 2023, et qui s’entoure pour son premier spectacle du comédien Pierre-Yves Bernard à la manipulation d’objets et jeu d’acteur, et de Julien Certin (Cie haut les Mains, Lalala Napoli) à la composition des musiques et au jeu.

Sur scène:

Judith Chomel: papiers découpés, illustrations, caméra embarquée, écriture et Commissaire Pantin

Pierre-Yves Bernard: manipulation de phare, effets spéciaux et Léon Plouhinec

Julien Certin: jingles, clavier, accordéon, compositions, effets sonores et Manu de Radio Méduse