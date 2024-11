Le MystÃ¨re LÃ©on Plouhinec

Judith Chomel propose une plongée dans son univers loufoque et poétique, fait de papiers découpés, de machineries scéniques artisanales et mise en son en direct par le musicien et compositeur Julien Certin. Du petit matin à la nuit noire, du calme à la tempête, du pied du phare à la lanterne, ce spectacle propose une plongée progressive dans un univers tendre et décalé, celui de la tête de ce vieux gardien de phare en jouant sur deux tableaux : celui de la réalité morose, répétitive et ennuyante et celui d’une vie secrète (véridique, selon Léon), pleine d’aventures extraordinaires.

Racontée sous forme d’une enquête-fiction avec des indices dévoilés au fur et à mesure, ce spectacle oscillera entre réalité et fantaisie : comme dans le livre, nous laisserons le doute sur la véritable personnalité de Léon Plouhinec – aventurier ou simple rêveur – et amènerons le spectacle à avoir de l’empathie envers ce personnage vieillissant seul et loin de ses filles.