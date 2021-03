Le nécessaire déséquilibre des choses

Un spectacle qui convoque au plateau 4 marionnettistes et 4 musiciens pour mieux nous transporter dans le labyrinthe de nos désirs.

La compagnie Les Anges au Plafond excelle dans les arts de la marionnette et du théâtre d’objets. Avec cette nouvelle création, la compagnie se réinvente avec un spectacle sur le désir.

Le désir avance masqué. Il est une pensée secrète, enfouie dans notre inconscient. Oser dire le désir est alors un acte fou, une transgression sociale, un geste parfois désespéré, souvent courageux. Pour nous parler du désir, Les Anges au Plafond nous plongent dans une épopée fantasmagorique, un poème épique.

On y croise Éros et Thanatos, René Char, Phèdre, Yannis Rítsos, Le Minotaure…