La troupe de la Compagnie Murielle M revient sur scène pour enchanter vos fêtes avec son grand spectacle de Noël : Le Noël des Méchants. Et si Jafar, Ursula et Maléfique recevaient une mystérieuse invitation du Père Noël lui-même ?

Alors que la magie de Noël se prépare à illuminer le monde, une étrange invitation bouleverse trois figures emblématiques de la noirceur : Jafar, Ursula et Maléfique. Tous trois, habitués aux complots et aux ténèbres, reçoivent un message inattendu, signé de la main du Père Noël en personne. Celui-ci les convie à célébrer les fêtes au coeur même de son royaume enchanté, là-haut, au Pôle Nord.

D’abord incrédules, puis profondément intrigués, les méchants se posent mille questions : pourquoi eux ? Qu’ont-ils fait pour mériter une telle attention ? Est-ce un piège, une farce ou une véritable marque de confiance ?

Leur voyage jusqu’au pays des neiges éternelles s’annonce plein de surprises. Confrontés à la générosité des lutins, à la joie des chants et à l’éclat des lumières, Jafar, Ursula et Maléfique vont se retrouver face à leurs propres failles, à des souvenirs longtemps enfouis et à des émotions qu’ils pensaient éteintes à jamais.

Peu à peu, derrière leur armure de cruauté, se dessine une autre vérité : et si, au-delà du pouvoir et de la vengeance, il leur était encore possible de goûter à la chaleur du partage ? Entre humour, magie et émotions, leur aventure les mènera à la découverte du véritable esprit de Noël… et peut-être à une rédemption inattendue.