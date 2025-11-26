Le Noël fabuleux de Jean de la Fontaine

Parcours de visite immersif pour petits et grands. – Pour cette deuxième édition de Noël au château, plongez dans l’univers fabuleux et enchanté des fables de Jean de la Fontaine.

Au gré des pièces du château décoré pour Noël, découvrez une fable choisie du célèbre fabuliste.

Un parcours sonore et immersif où les animaux prennent vie grâce à l’exposition de somptueux costumes de théâtre.

Une visite pour petits et grands où la magie de Noël se mêle au bonheur de la fête.

–

INFOS PRATIQUES :

> Horaires du 29/11 au 19/12 :

Du mardi au vendredi de 13h à 17h

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

> Horaires du 20/12 au 04/01 (vacances scolaires) :

Tous les jours (sauf 25/12 et 01/01)

En continu de 10h à 18h

? Tarif visite libre : 8 EUR | réduit 6 EUR | gratuit – 12 ans

? Réservation sur www.chateaudegrignan.fr