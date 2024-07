Le Palais idÃ©al cÃ©lÃ¨bre l’amourÂ !

Deux voix et un piano pour interpréter les plus belles chansons du répertoire français de 1949 à nos jours qui viennent faire écho aux lettres d’amour enflammées d’Edith Piaf et Marcel Cerdan et mettre en relief les sentiments des deux amoureux.

Pour la Saint Amour, le Palais idéal présente Moi pour toi , un spectacle de Carton Compagnie.

Deux voix et un piano pour interpréter les plus belles chansons du répertoire français de 1949 à nos jours qui viennent faire écho aux lettres d’amour enflammées d’Edith Piaf et Marcel Cerdan et mettre en relief les sentiments des deux amoureux pour un moment de douceur et d’émotion.

Entre mai et septembre 1949, Edith Piaf et Marcel Cerdan ne cessent de s’écrire et comme tous les amoureux du monde, ils se parlent d’amour, de manque, de jalousie, de passion, de désir et de promesses de retrouvailles.

Moi pour toi

Avec Zineb Sahraoui-Henry (lecture), Marion Dudouet (chant) et Brice Dudouet (piano), sous l’oeil complice de Fred Radix

Textes inspirés de la correspondance de Edith Piaf et Marcel Cerdan

Chansons de Dalida, Julien Clerc, Claude Nougaro, Francis Cabrel, Michel Berger, Amélie-les-Crayons, Michel Jonasz, Dario Moreno, Joe Dassin, Mouloudji, Nat King Cole, Les Soeurs Etienne, Pamplemoose et