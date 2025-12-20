Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats !
Le Paname Comedy Club, situé en plein coeur de Paris, s’est imposé depuis sa création comme le lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant confirmés qu’émergeant.
Thomas SII, Ayoub MARCEAU, KINO, Hugo TOUT SEUL, Nathalie BOITEL, Sylvain DK…
Le Paname Comedy Club en tournée
Paname Comedy Club : Le Temple de l’Humour Parisien, en tournée !
Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle.
avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 79 20
