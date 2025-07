Le patrimoine et les Vins de St Vallier

Visite des coulisse de la salle Désiré Valette (loges, système Eiffel unique du plancher de la salle) et dégustation des Vins de St Vallier (fin de matinée et fin de journée). Départ: 10h00 et 18h. Apéro-dinatoire uniquement le soir.

3 prestataires qui collaborent: Asso. Histoire et Patrimoine, Les vins de St Vallier et traiteur Vincendon.

Le matin de 10h à 12h30 :

Réception au musée, infos sur les vins du temps des romains, visite du théâtre et de la scène (système Eiffel), et on finit par une dégustation/casse croute :

Le soir de 18h à 21h30:

Visite du théâtre, mini conférence sur le Vin (Jean Tracol et Hervé Crétin) suivi d’une dégustation et d’un repas dinatoire

Mise en valeur de l’Histoire et des Vins de Saint Vallier à travers les âges (dans l’antiquité Jean, et vignoble contemporain Hervé).

Tarif à venir.