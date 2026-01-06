Malgré le peu d’intérêt pour le patrimoine industriel, celui-ci est présent dans la Drôme et souvent menacé, voire démoli. Il reflète la conception du patrimoine qui a évolué depuis la période révolutionnaire à nos jours, passant du monument aux patrimoines. Comment se définit le patrimoine industriel ? Quel est le patrimoine industriel dans la Drôme ? Quels sont les enjeux et les pratiques visant à préserver et transformer ces héritages en lieux pour habiter, produire, créer autrement, de la restauration à la réhabilitation et à la reconversion ?
Le patrimoine industriel drômois
Par Chrystèle Burgard, docteure en esthétique et sciences de l’art, ancienne conservatrice en chef du patrimoine à la Conservation départementale de la Drôme
Promenade de la digue 26110 Nyons Tél. 04 75 26 41 37