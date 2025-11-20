Une version moderne et farfelue ! Que viennent donc faire Blanche-Neige et le Chevalier Blanc dans cette aventure ? Situations cocasses, quiproquos délirants et rebondissements, « une comédie haute en couleur qui fera rire aux éclats toute la famille ».
Ce projet est conduit par le Conservatoire de Montélimar, le Centre Social de Nocaze et le Centre Social Colucci de Pracomtal.
Le Petit Chapeau Rond Rouge – Cie TRAC N’ART
Tout le monde connaît l’histoire du petit chaperon rouge et de sa galette qu’il doit apporter à sa grand-mère…
5 Rue Bouverie 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 09 71
