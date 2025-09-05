Tout le monde connaît l’histoire du petit chaperon rouge et de sa galette qu’il doit apporter à sa grand-mère, mais dans cette version moderne et farfelue du célèbre conte, le fameux capuchon rouge se transforme en un chapeau rond rouge, et l’histoire prend un tout autre tournant avec l’arrivée de personnages aussi surprenants qu’inattendus.
Que viennent donc faire Blanche-Neige et le Chevalier Blanc dans cette aventure ? Entre situations cocasses, quiproquos délirants et rebondissements imprévisibles, ce spectacle revisite le conte avec une créativité débordante
Le petit chapeau rond rouge
Préparez-vous à plonger dans un univers théâtral loufoque où rien ne se passe comme prévu !
« Une comédie haute en couleur qui fera rire aux éclats toute la famille ! »
24 rue monnaie vieille espace culturel des Carmes 26200 Montélimar Tél. 06 16 07 78 74
