Le Petit Marché de Sainte-Croix et ses Animations Estivales

14 juillet : dégustation de la bière de Marignac, et initiation capoeira avec Roda Viva !

21 juillet : animation » porteurs de paroles » avec l’Espace Social, venez vous faire entendre, et vous écouter grâce à RDWA!

28 juillet : seconde dégustation de la bière de Marignac

11 août :après-midi jeux animés, avec la Coop’aire de jeux

25 août : atelier » lactofermentation « , compotes et confitures !

1er septembre : initiation lindy hop (swing) et petit bal!

15 septembre : après-midi jeux animés, avec la Coop’aire de jeux

29 septembre : atelier jus de raisin, jus de vos fruits avec le pressoir de la CUMA citoyenne !

20 octobre : le Caravanshow et la Timbrée, deux caravanes pour vous faire rêver (entre-sorts et customisation de votre courrier) !

Ateliers à venir dans la programmation :

Atelier filons la laine avec Benoît et Sarah!

Concert dansant de Gilles et Tristan de Saint-Etienne-en-Quint (cumbia, forro…)

Atelier mandalas, avec Sarah

atelier » modelage » argile et céramique avec Renée

D’autres dégustations de bières!

Et d’autres ateliers de transformation de fruits et légumes avec la CUMA citoyenne!