Résumé :

Mais que deviennent les doudous perdus?

Charlotte les recueille, les soigne, les écoute… Et les fait monter dans son drôle de train, pour les ramener aux enfants!

Mais ce travail n’est pas toujours de tout repos… Et nécessitera des petits coups de main…

Le petit train des doudous perdus traverse le monde de l’enfance avec beaucoup d’humour et fantaisie!