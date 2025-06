Le petit traité du plaisir qui met oubli à la mort, une pièce de théâtre de Nicolas Raccah

Nicolas RACCAH nous fait entendre ces poèmes oubliés, et les replace dans un contexte historique qui nous amène à réfléchir aux paradoxes de notre époque. On découvre la liberté inouïe de ces poètes, en même temps que l’obscurantisme et la censure qui, à la fin de la Renaissance, vont les vouer à l’oubli.

Réservation :

– sur la billetterie en ligne, en flashant le QR code, ou via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/association-du-bourg/evenements/theatre-le-petit-traite-du-plaisir-qui-met-oubli-a-la-mort

– par mail : associationdubourg@gmail.com