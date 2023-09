« Le piano vagabond » avec Marianne Schoendorff

Récital sonore, poétique et contemplatif en milieu naturel.

Pouvoir s’émerveiller de ce qu’une musique de Couperin, Schumann, Debussy, Satie ou Phil Glass entre en résonance avec un lieu, un paysage, une atmosphère et se laisser embarquer dans un voyage sonore, poétique et contemplatif.

L’idée du piano vagabond est de transposer le dispositif du concert dans des espaces inhabituels en posant un piano dehors, dans un coin de nature ou de ville, sur une place, dans un parc, un jardin ou une cour et d’offrir des oeuvres du répertoire classique à des publics multiples.

Au programme :

– Un florilège de courtes pièces du répertoire classique, éminemment accessibles et emblématiques. Ainsi que quelques pépites de compositrices encore injustement méconnues. Les oeuvres sont resituées au travers d’anecdotes historiques ou contextuelles.

– Mais aussi des musiques de films français composées par Michel Legrand , François de Roubaix, Georges Delerue…

19h30 Restauration sur place (en supplément du tarif du concert)

Food truck Le Réunionnais

Réserver votre repas au 06 43 48 10 08