Le Point du départ – Cie Super Surface Théâtre plasticien

C’est une rencontre. Une rencontre du public avec un univers plastique, avec un espace.

Une expérience où chacun joue son propre rôle : interprètes, techniciens, publics, metteuse en scène, créateur son, installation plastique et scénographie. C’est une mise en abîme.

C’est une vision macroscopique du processus de compréhension. Quel voyage j’entreprends pour te comprendre. Avec quels outils j’appréhende le monde.

Comment j’interprète mon quotidien. Comment je porte mon attention. Questionner les limites du langage ?

C’est une vision ultra personnelle du trouble, de l’incompréhension qui se dresse dans le monde social, le monde global. C’est un questionnement face à l’injonction de la compréhension.

Un début de création qui se vit comme une expérience à partager avec des images fortes et un texte porté par 4 interprètes en errance. Un moment à emporter avec soi et à terminer au chaud plus tard. Un truc qui infuse.

La compagnie Super Surface est en compagnonnage avec Le CNAREP l’Abattoir de Chalon-sur-Saône dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle de la FAI-AR (Formation supérieure d’art en espace public de Marseille).