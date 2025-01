Le pouvoir des larmes avec Guillaume Le Blanc

Rencontre/Conférence avec le philosophe Guillaume Le Blanc. Dans son ouvrage » Oser pleurer « , il interroge la signification des larmes dans l’histoire de nos sociétés et montre que les larmes peuvent aussi conduire à l’audace, au courage et à liberté !

Les larmes ne sont pas le seul langage de la perte, du désespoir et du chagrin. Elles sont courageuses, audacieuses car elles nous indiquent que quelque chose doit être changé, à quoi il faut consentir. En ce sens elles sont un chemin de liberté bien davantage qu’une voie de résignation. Non seulement les larmes nous rendent pleinement humains, mais lorsque celles-ci, solitaires, deviennent solidaires, elles apparaissent comme une force politique. En osant pleurer, on ne fait pas que déplorer, on accuse, on réclame justice : un peuple en larmes est un peuple en armes.

» Oser » pleurer de Guillaume Le Blanc, éditions Albin Michel

En partenariat avec Les Philophiles