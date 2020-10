Le printemps(indien) du numérique

Cette année, pour cette seconde fois, nous avons voulu pousser les questionnements qui ont émergé lors de la précédente édition. C’est pourquoi durant 15 jours nous allons collectivement pouvoir nous demander : » Le Numérique est-il (réellement) créateur de lien ? « . Question d’autant plus prégnante après plus de deux mois de confinement et le report de notre édition du printemps à l’automne 2020. Formidable outil de mise en contact, permettant d’être connecté au monde, de rester en lien avec amis et familles, de découvrir des ressources insoupçonnées ou inaccessibles jusqu’alors, le Numérique a aussi sa face cachée. Celle d’une technologie énergivore, d’une technologie collectrice de données (manipulatrice ?), d’une technologie qui percute jusqu’aux relations familiales, les relations les plus intimes. Alors oui, il faut se questionner sur nos usages du Numérique, mais aussi pouvoir se saisir des opportunités qu’il offre, en conscience.