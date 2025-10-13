Dans Le Repas des Gens, François Cervantes transforme un dîner en théâtre. Un couple ordinaire découvre la scène et la magie du quotidien raconté. Drôle, tendre et surprenant, ce spectacle célèbre l’art de partager et d’émouvoir autrement.

Avec » Le Repas des Gens « , François Cervantes nous convie à une expérience théâtrale singulière, où la frontière entre la scène et la vie quotidienne s’efface peu à peu.

Robert et sa femme ont toujours vécu dans le même quartier, où leur table est ouverte à tous. Un jour, un cousin éloigné, directeur de théâtre, les invite à dîner… mais cette fois, sur scène, face au public. Ce couple, qui n’a jamais mis les pieds dans une salle de spectacle, découvre alors l’étrange magie du théâtre, où les récits du quotidien deviennent des histoires captivantes et où l’émotion surgit là où on ne l’attend pas.

Avec une mise en scène subtile et une distribution portée par des artistes d’exception, » Le Repas des Gens » est une célébration du théâtre et de sa capacité à révéler la beauté du réel. Un spectacle à la fois drôle et émouvant, qui invite à partager un moment hors du temps.