Le Réveillon le plus Magique de la Planète avec Dani Lary

Dans sa merveilleuse salle, il accueille les plus grands magiciens vus à la télévision au Plus Grand Cabaret du Monde!

Norbert Ferre : champion du monde de manipulation, il allie hors pair l’humour et la dextérité.

Jean REgil : pionnier des grandes illusions en France.

Alpha : leader mondial dans la manipulation d’oiseaux exotiques.

Otto Wessely : le plus fou de tous les magiciens internationaux (Crazy Horse, Las Vegas, Barbières…)

Albert Lary : Successeur digne d’Harry Houdini, le fils de Dani Lary vous propose un numéro d’évasion dans l’eau unique au monde.

Kristof : transformations drôles et étonnantes à partir d’un simple rond de chapeau. Originalité et simplicité extraordinaires vous feront voyager dans le monde entier.

Magic Loïc : élève de Dani Lary il vous présentera « les sables du désert » numéro poétique et romantique.

Jean Pierre Blanchard : magicien de la peinture, vu chez Patrick Sébastien. En moins de trois minutes, il peint magistralement le portrait d’une célébrité.

et Dani Lary : le maître des lieux, vous présentera les plus spectaculaires de ses grandes illusions, uniques au monde.