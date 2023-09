« Le Road-Movie du Taureau Bleu » par Frédéric Naud

Au collège, Cédric est timide. Timide maladif. Il aime Sonia, une fille de sa classe. Il lui déclare sa flamme dix fois par jour, en armure, à cheval, au bord d’un précipice, dans sa chambre…en rêve. Ce lundi matin, quand elle ouvre la bouche, il ouvre des yeux de poisson, genre thon. Et quand elle lui demande, devant tout le collège, si c’est bien vrai qu’il a une tante handicapée mentale, il grince des dents et s’évanouit.

S’ensuit un road-movie amoureux à bord du fameux minibus du foyer Arc-en-Ciel. Une quête vers l’Ouest, vers l’Océan, et vers un mystérieux taureau bleu…

Frédéric Naud incarne chaque personnage de cette histoire et présente une galerie de portraits pleine d’humour, de sensibilité, et surtout de profonde humanité.