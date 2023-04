La prestation d’un chef d’orchestre peut être lue comme une chorégraphie en soi. C’est le pari de Xavier Le Roy avec son Sacre du Printemps. Plus de dix ans après sa création, il reprend ce solo dans une version pour trois danseurs.

Est-ce le geste qui dirige la musique ou bien la musique qui guide le geste? Sur un plateau nu, le danseur reproduit les mouvements d’un chef d’orchestre dirigeant Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky, dans une chorégraphie qui semble à la fois produire et être produite par les phrases musicales. Trois danseur·euse·s sont invité·e·s à interpréter cette pièce, pensée en 2007, se partageant le solo initial dans une suite de relais et superpositions. Grâce à un dispositif sonore immersif, les spectateur·rice·s prennent virtuellement la place des musicien·ne·s de l’orchestre, chacun·une se trouvant dans une situation d’écoute différente de son ou sa voisine. Toute la profondeur de l’oeuvre se donne alors à voir et à entendre.